Creative music lab si presenta il disco dei giovani talenti

Creative Music Lab ha prodotto un nuovo album, perché i giovani talenti del progetto “Bande Sonore 2025” volevano condividere le loro composizioni. Domenica 22 febbraio, alle 16, il disco verrà presentato al pubblico nella sala Multiseum del Centro Commerciale Città Fiera. Il progetto è nato negli studi di The Groove Factory di Martignacco, dove i giovani musicisti hanno passato settimane a registrare e perfezionare le tracce. La presentazione offre l’opportunità di ascoltare dal vivo alcune delle canzoni del disco.

Sono 15, tutti under 35 e arrivano da tutta la regione i giovani che hanno partecipato al progetto. Alberto Corredig, Anna Tonazzi, Camilla Desio, Chiara Spizzo, Daniele Zossi, Dennis Muratore, Diego Muratore, Gabriele Prete, Lorenzo Buono, Marco Simonelig, Melissa Scridel, Paola Pinna, Samuele Buchsbaum (Silly Sam), Stefania Bertoldi e Viviana Stocco hanno lavorato per mesi per arrivare alla registrazione delle proprie canzoni. "Parlare di canzoni e da dove e come nascono è un privilegio – ha commentato Emanuele Dabbono -, ma la vera fortuna è incontrare sensibilità che non sono ancora chiuse in alcuna logica di mercato: i ragazzi, che spesso producono scintille di poesia e melodia senza nemmeno accorgersene.

