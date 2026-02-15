un anno di grandi nomi e giovani talenti

Il Bologna Festival torna a sorprendere la città con una stagione ricca di grandi artisti e giovani promesse. La manifestazione festeggia il suo 45° anno e porta a Bologna concerti di musica dal vivo, sostenuti da aziende come Alfasigma e Illumia, che continuano a credere nel progetto. Quest’anno, il cartellone presenta un mix di stelle affermate e talenti emergenti, pronti a coinvolgere il pubblico con performance memorabili.

Sarà una nuova stagione di fulgori musicali quella che Bologna Festival offre per il 45º anno consecutivo alla città, con il sostegno determinante di enti pubblici e aziende private, fra le quali si confermano in prima linea Alfasigma e Illumia. Nel presentare il ricchissimo programma di 86 eventi, il sindaco Matteo Lepore ricorda come il Festival sia da lungo tempo "una delle espressioni più riconoscibili dell’identità culturale della nostra città ", mentre la sovrintendente e direttrice artistica Maddalena da Lisca sottolinea che "Bologna Festival parla a pubblici differenti e li invita all’ascolto su percorsi artistici spazianti fra novità assolute e riscoperte in prima esecuzione, commissioni e grandi repertori, musica antica, moderna, contemporanea, europea ed extra-occidentale, accanto alla sinfonica, alla cameristica, al canto corale, al teatro musicale per i più piccoli, senza trascurare le attività di approfondimento, formazione e i progetti di solidarietà". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

