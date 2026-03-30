Domani il Napoli riprenderà gli allenamenti a Castelvolturno sotto la guida di Antonio Conte. Si aspettano aggiornamenti sulla situazione di Romelu Lukaku, che si sta allenando in Belgio in modo individuale; se non tornerà in Italia, resterà fuori rosa. Nel frattempo, sarà un giovane a sostituire Hojlund nel match contro il Milan.

Domani il Napoli riprenderà gli allenamenti a Castelvolturno con Antonio Conte, mentre si attende cosa accadrà con Romelu Lukaku; se non tornerà dal Belgio, dove si sta allenando individualmente, finirà fuori rosa. Gli azzurri, intanto, preparano il match contro il Milan di Pasquetta, lunedì 6 aprile, e Giovane rappresenterebbe l’unica alternativa a Rasmus Hojlund. L’attaccante ex Verona è arrivato a Napoli a gennaio per circa 20 milioni (prestito con obbligo di riscatto) e sta cercando ancora la prima rete in maglia azzurra, dopo aver fornito due assist finora. Giovane pronto a sostituire Lukaku contro il Milan. Fabio Tarantino scrive sul... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Giovane sarà il vice Hojlund contro il Milan

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