Milan Allegri squalificato contro il Parma? Nessun problema | c’è Landucci! I numeri del vice
Max Allegri è stato squalificato dopo l'espulsione durante Milan-Como, lasciando il posto a Landucci. Il vice allenatore del Milan, Marco Landucci, guiderà la squadra domenica contro il Parma. Landucci, che lavora con Allegri dal 2014, ha già preso il comando in diverse occasioni. La sua esperienza e i numeri con il club rassicurano i tifosi. La partita si svolgerà senza l’allenatore principale, ma con la stessa determinazione in campo. I rossoneri si preparano alla sfida senza perdere tempo.
Domenica, contro il Parma, il Milan dovrà fare a meno del proprio allenatore, Massimiliano Allegri. L’espulsione rimediata nel finale della gara contro il Como gli è costata una giornata di squalifica: al suo posto, in panchina, ci sarà il vice Marco Landucci. Una soluzione che, numeri alla mano, offre più di una garanzia. Landucci non è nuovo a questo ruolo. Quando Allegri è stato costretto a seguire la squadra dalla tribuna, il suo vice ha spesso risposto presente. Il bilancio complessivo parla di nove partite tra campionato e coppe, con sette vittorie e due sconfitte. Un rendimento che certifica affidabilità e continuità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
