Buttiamo mezzo chilo a testa ogni settimana Nella Giornata contro lo spreco alimentare lo chef Nicola Longanesi ci insegna come eliminare questa pessima abitudine

Ogni settimana, in Italia, si spreca circa mezzo chilo di cibo a testa. È quanto si consuma e si butta via senza pensarci troppo. In occasione della Giornata contro lo spreco alimentare, lo chef Nicola Longanesi invita a cambiare rotta. Con semplici consigli, mostra come eliminare questa cattiva abitudine e recuperare il cibo invece di buttarlo via. Nel mondo, un terzo di tutto il cibo prodotto finisce nella spazzatura, pari a circa un miliardo di tonnellate ogni anno. Un problema enorme che si può ridurre

( a skanews) — Ogni anno nel mondo finisce nella spazzatura un terzo dell'intera produzione alimentare globale: circa un miliardo di tonnellate di cibo. Anche l'Italia non se la passa bene: ogni persona spreca oltre mezzo chilo di alimenti alla settimana, più di francesi, spagnoli, olandesi e tedeschi. 10 regole per combattere lo spreco alimentare. guarda le foto Per la 13esima Giornata nazionale per la prevenzione dello spreco alimentare, che cade il 5 febbraio, lo chef Nicola Longanesi ci racconta come usare meglio gli alimenti. «In cucina lo spreco si combatte soprattutto con la creatività e l'organizzazione: gli avanzi possono trasformarsi in ottimi piatti "comfort", come frittate, brodi, salse, passate, minestroni, e avanzi di carne e affettati, protagonisti indiscussi dei piatti del riuso.

