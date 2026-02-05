Giornata nazionale contro lo spreco alimentare | come i comuni possono agire

Oggi in Italia si celebra la giornata contro lo spreco alimentare. Ogni settimana, in media, ogni italiano butta via circa 500 grammi di cibo. È un dato che sorprende, ma riflette una realtà diffusa: molte persone gettano prodotti alimentari ancora buoni, perché scaduti o troppo vicini alla data di scadenza, senza valutare le conseguenze. I comuni stanno cercando di trovare soluzioni per ridurre questo spreco, ma c’è ancora molta strada da fare.

**In Italia, ogni settimana si spreca una media di cinquecento grammi di cibo per persona. È un numero impressionante, eppure è il frutto di una pratica ormai comune: l’uso di prodotti alimentari che andrebbero consumati entro pochi giorni, senza pensare alle conseguenze. Oggi, 5 febbraio, la tredicesima edizione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare è stata celebrata a partire da un’idea originale di Last Minute Market, fondata da Andrea Segrè, economista e fondatore della campagna “Spreco Zero”.** La giornata, che ogni anno è diventata un momento di sensibilizzazione nazionale, è stata ufficialmente istituita nel 2014, con l’obiettivo di far comprendere il valore della sostenibilità ambientale, sociale e sanitaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

