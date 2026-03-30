Giorgio Baglio direttore responsabile della nuova testata FPS News

Giorgio Baglio, attualmente vicedirettore di ItaliaOggi con responsabilità sulla transizione digitale, è stato nominato direttore responsabile della nuova testata FPS News. La nomina è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore e si inserisce nel processo di avvio della testata, che si concentrerà su temi di attualità e analisi settoriali. Baglio assume il ruolo con l’obiettivo di guidare la testata nelle sue prime fasi operative.

Giorgio Baglio, finora vicedirettore di ItaliaOggi con delega alla transizione digitale, è stato nominato direttore responsabile di FPS News, nuova agenzia di stampa e piattaforma media lanciata da FutureProofSociety, società creata a novembre del 2024 da Alessandro Tommasi, uno dei fondatori di Will Media. FPS News si concentrerà principalmente su quattro temi: rivoluzione tecnologica, politiche energetiche, cambiamento demografico, nuovo ordine internazionale. Tutti i contenuti confluiranno in FPS Updates, piattaforma di policy intelligence già attiva e destinata a un pubblico di abbonati. Alessandro Tomasi (Imagoeconomica). Tommasi nel 2022 ha venduto Will Media per più di 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Giorgio Baglio direttore responsabile della nuova testata FPS News Articoli correlati Leggi anche: Giorgio Maggioni nuovo responsabile della Riabilitazione specialistica dell’Istituto Quarenghi Governo Meloni, le news in diretta dopo le dimissioni della ministra Santanchè, La Russa: “Gesto responsabile”Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giorgio Baglio Argomenti discussi: ‘Prima Comunicazione’ è in edicola da oggi a Milano e disponibile in digitale. Alessandro Tommasi lancia FPS News, agenzia di stampa e testata verticali. Giorgio Baglio direttoreFutureProofSociety che fa capo ad Alessandro Tommasi lancia FPS News, una nuova agenzia di stampa e piattaforma media dedicata prevalentemente su quattro macro temi: rivoluzione tecnologica, politiche ... msn.com Per ItaliaOggi nuovo sito e Giorgio Baglio vice direttore con delega al digitaleItaliaOggi, quotidiano economico-finanziario di Erinni editori srl (che rientra nella galassia del gruppo Class), ha profondamente rinnovato il suo sito che propone tra l’altro, nuovi formati ... primaonline.it