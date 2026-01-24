Giorgio Maggioni nuovo responsabile della Riabilitazione specialistica dell’Istituto Quarenghi

Giorgio Maggioni è stato nominato nuovo responsabile dell’Unità Operativa di Riabilitazione Specialistica 1 presso l’Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme. La sua nomina mira a garantire continuità e qualità nelle prestazioni riabilitative offerte dall’istituto, contribuendo al miglioramento dei percorsi di recupero per i pazienti. La sua esperienza sarà fondamentale per il coordinamento e l’ottimizzazione delle attività riabilitative all’interno della struttura.

San Pellegrino Terme. Nuovo responsabile dell' Unità Operativa Riabilitazione Specialistica 1 dell'Istituto Clinico Quarenghi. Ha preso servizio nei giorni scorsi Giorgio Maggioni, neurologo con oltre 20 anni di esperienza nella presa in carico e nel trattamento di pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite, ambito nel quale ha sviluppato competenze cliniche e organizzative di elevato livello. Coordinandosi con Annamaria Quarenghi che resterà alla guida del Dipartimento medico-riabilitativo, Maggioni assumerà anche il ruolo di responsabile della Neuroriabilitazione ad alta intensità, con particolare riferimento ai pazienti in stato vegetativo e in stato di minima coscienza.

