Ginnastica Petrarca | en-plein di successi nella serie C di Artistica Maschile

La Ginnastica Petrarca ha ottenuto una seconda vittoria consecutiva nella seconda giornata del campionato nazionale di serie C di Artistica Maschile. L’evento si è svolto ad Arezzo, con la squadra che ha confermato il risultato positivo della prima giornata. La competizione ha visto diverse esercitazioni e punteggi ufficiali, contribuendo a definire la classifica di questa fase del torneo.

Arezzo, 30 marzo 2026 – Seconda giornata e seconda vittoria per la Ginnastica Petrarca nel campionato nazionale di serie C di Artistica Maschile. La società aretina è arrivata al giro di boa della stagione con un en-plein di successi e con un consolidato primato in classifica davanti a tredici squadre da tutta la penisola che, in vista della prova finale nella pavese Mortara di sabato 25 aprile, avvicina sensibilmente il prestigioso obiettivo della promozione. La seconda tappa del campionato è andata in scena a Fermo e ha mostrato il valore assoluto dei sei ginnasti petrarchini in termini di performance espressa come dimostrato dal solco nel punteggio scavato rispetto alla seconda classificata, facendo emergere una superiorità tecnica significativa nei vari attrezzi della disciplina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ginnastica Petrarca: en-plein di successi nella serie C di Artistica Maschile Articoli correlati La Ginnastica Petrarca trionfa al debutto nella serie C di Artistica MaschileArezzo, 9 marzo 2026 – La Ginnastica Petrarca trionfa nella prima prova della serie C di Ginnastica Artistica Maschile. Ginnastica Petrarca trionfa al debutto in Serie C di Artistica MaschileEsordio da incorniciare per la Ginnastica Petrarca che conquista il primo posto nella prova inaugurale del campionato di Serie C di Ginnastica... Approfondimenti e contenuti su Ginnastica Petrarca Aurora Serafieri è vicecampionessa interregionale di ginnastica ritmicaL’atleta della Ginnastica Petrarca è stata protagonista alla Zona Tecnica del Campionato Individuale Gold Allieve ... msn.com La Ginnastica Petrarca ai vertici del campionato nazionale di serie B di ginnastica artistica maschileLa prima prova del campionato cadetto ha visto la società aretina piazzarsi al quarto posto a un passo dal podio Arezzo, 5 febbraio 2024 – La Ginnastica Petrarca ai vertici del campionato nazionale di ... lanazione.it