Trofeo Città di Jesolo 2026 Italia protagonista nelle finali | ori per Gava Borsoi e Di Pietro – Le emozioni su Volare TV

Al Palazzo del Turismo si sono svolte le finali Junior e Senior del Trofeo Città di Jesolo 2026, trasmesse su Volare TV. La competizione ha visto salire sul podio diverse atlete italiane, tra cui Gava, Borsoi e Di Pietro, che hanno conquistato medaglie d'oro. L'evento ha coinvolto numerosi partecipanti e pubblico presente, offrendo uno spettacolo di livello internazionale.

Grande spettacolo al Palazzo del Turismo con le finali Junior e Senior: diversi podi per le azzurre nella competizione trasmessa su Volare TV, il canale di Sportface TV. Il Trofeo Città di Jesolo 2026 si è concluso nel pomeriggio al Palazzo del Turismo con le finali di specialità dedicate alle categorie Junior e Senior. La giornata finale, trasmessa in diretta su Volare TV, il canale tematico della piattaforma OTT Sportface TV, ha regalato buone indicazioni all’Italia, protagonista con diverse medaglie e prestazioni convincenti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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