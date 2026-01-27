The Testaments su Disney+ arriva lo spinoff di The Handmaid’s Tale

The Testaments, la serie spinoff di The Handmaid's Tale, ha una data di uscita. Quando arriveranno i dieci episodi della prima stagione? The Testaments, lo spinoff di The Handmaid's Tale, arriva sul piccolo schermo. Nelle scorse ore, Disney+ ha annunciato la data di rilascio che riporterà gli spettatori a Gilead. La prima stagione della serie debutterà mercoledì 8 aprile con tre episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni settimana. The Testaments è ambientata quindici anni dopo gli eventi narrati nella serie originale e vede la zia Lydia di Ann Dowd protagonista insieme a due giovani donne, Daisy e Agnes, con storie che andranno a intrecciarsi tra loro. 🔗 Leggi su 2anews.it

Disney+ ha rilasciato le prime immagini di The Testaments, il nuovo spin-off della celebre serie premiata The Handmaid's Tale.

