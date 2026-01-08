Fiorentina Vanoli | È normale che ci sia un po’ di rammarico il risultato è giustissimo ma a due minuti dalla fine…
Il commento di Vanoli sulla partita della Fiorentina evidenzia come, nonostante il risultato sia stato giusto, ci sia un certo rammarico per quanto accaduto negli ultimi minuti. A due minuti dalla fine, la differenza tra vittoria e sconfitta si è fatta sentire, lasciando spazio a riflessioni sullo svolgimento dell'incontro e sulle possibilità di miglioramento.
Fiorentina, Vanoli svela: «È normale che ci sia un po' di rammarico, il risultato è giustissimo ma a due minuti dalla fine.». Le parole Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida valida per la 19ª giornata di Serie A 202526 contro la Lazio. Il tecnico viola ha analizzato .
