Fiorentina Vanoli | È normale che ci sia un po’ di rammarico il risultato è giustissimo ma a due minuti dalla fine…

Da calcionews24.com 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commento di Vanoli sulla partita della Fiorentina evidenzia come, nonostante il risultato sia stato giusto, ci sia un certo rammarico per quanto accaduto negli ultimi minuti. A due minuti dalla fine, la differenza tra vittoria e sconfitta si è fatta sentire, lasciando spazio a riflessioni sullo svolgimento dell'incontro e sulle possibilità di miglioramento.

Fiorentina, Vanoli svela: «È normale che ci sia un po’ di rammarico, il risultato è giustissimo ma a due minuti dalla fine.». Le parole Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida valida per la 19ª giornata di Serie A 202526 contro la Lazio. Il tecnico viola ha analizzato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

fiorentina vanoli 200 normale che ci sia un po8217 di rammarico il risultato 232 giustissimo ma a due minuti dalla fine8230

© Calcionews24.com - Fiorentina, Vanoli: «È normale che ci sia un po’ di rammarico, il risultato è giustissimo ma a due minuti dalla fine…»

Leggi anche: Fiorentina, Gudmundsson smentisce Vanoli: “Falso che mi sia rifiutato di battere il rigore”

Leggi anche: Fiorentina, Vanoli: “Il pareggio credo sia giusto. Fagioli è da nazionale”. Ma non si ravvede su Kean trasformato in “panchinaro”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Fiorentina, Vanoli: «A Parma una bastonata sul cuore. La strada è giusta».

Fiorentina, Vanoli a rischio: i nomi dei possibili sostituti - Vanoli rimane al proprio posto alla guida della squadra viola, ma Fiorentina- corrieredellosport.it

Vanoli: "Non conta il mio futuro, ma soltanto il bene della Fiorentina" - Dopo la pesante sconfitta nello scontro salvezza col Verona, la Fiorentina si prepara ad affrontare la gara di Conference League contro il Losanna in un clima di altissima tensione. sportmediaset.mediaset.it

Vanoli: “Futuro? Non ci penso. Conta il bene della Fiorentina” - Le parole dell’allenatore della Fiorentina alla vigilia della sfida di UEFA Conference League contro il Losanna. gianlucadimarzio.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.