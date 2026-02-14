Roma | Ztl a pagamento per elettriche e ibride nuove regole per la sosta e lotta alla congestione del centro storico

A Roma, il Comune introduce una nuova tassa per le auto elettriche e ibride, per ridurre il traffico nel centro storico. La decisione arriva dopo aver constatato che molte di queste vetture circolano senza pagare il pass, creando confusione nelle aree a traffico limitato. Ora, le auto a zero emissioni dovranno pagare per entrare nella Ztl, mentre i parcheggi verranno riorganizzati per favorire i mezzi pubblici e le biciclette. Questa misura mira a contenere l’affollamento e migliorare la qualità dell’aria nel cuore della città.

Roma, Stretta su Elettriche e Ibride: Ztl a Pagamento e Parcheggi a Rivedere. Roma si prepara a una svolta nella gestione della mobilità urbana. L'amministrazione comunale, guidata dall'assessore Eugenio Patanè, propone l'introduzione di un canone annuale di mille euro per l'accesso alle zone a traffico limitato (Ztl) per le auto elettriche e una revisione delle regole per il parcheggio delle auto ibride, con possibili restrizioni per le mild hybrid. La decisione, volta a gestire l'aumento dei veicoli a basse emissioni, mira a ridurre la congestione e a garantire una mobilità più sostenibile nel centro storico.