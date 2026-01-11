Nuove regole per la sosta in ztl Funziona il ‘giro di vite’ Pochi i dimoranti che rinnovano

Le nuove regole per la sosta in ZTL stanno portando a un basso numero di rinnovi dei permessi auto da parte di dimoranti senza residenza ufficiale. I dati preliminari evidenziano una diminuzione di richieste tra chi possiede un’abitazione nel centro storico ma risiede altrove o ha un contratto di affitto. Questa tendenza suggerisce un cambiamento nelle modalità di accesso e di utilizzo delle aree centrali, influenzato dalle recenti normative.

Pochi dimoranti (per ora) stanno rinnovando il permesso auto per il centro: i primi dati relativi al numero di coloro che non hanno la residenza ma solo un contratto di affitto o di comodato per una abitazione in centro storico oppure posseggono una casa pur risiedendo altrove, segnalano un calo nei rinnovi. Lo conferma lo stesso amministratore unico di Lucca Plus Roberto Di Grazia che fa il punto sui rinnovi e sugli accessi negli uffici di via delle Città Gemelle. "Per il momento – spiega Di Grazia – registriamo un calo nei rinnovi dei permessi per i dimoranti che, in base alle nuove normative fissate dall’amministrazione comunale devono ora produrre anche le fatture emesse nel 2025 da Sistema Ambiente per verificare l’effettiva presenza negli immobili". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuove regole per la sosta in ztl. Funziona il ‘giro di vite’. Pochi i dimoranti che rinnovano Leggi anche: Giro di vite su auto ibride ed elettriche : "Sono troppe, non potranno più entrare nella ztl" Leggi anche: Il giro di vite contro gli incivili. Aree di sosta obbligate per i veicoli. E recupero dei mezzi nel centro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nuove regole per la sosta in ztl. Funziona il ‘giro di vite’. Pochi i dimoranti che rinnovano; Bologna, le nuove regole della Ztl: dal 1° gennaio 2026 stretta contro le auto ibride; Sosta e Ztl, confronto infuocato: proteste dell’opposizione e difesa del piano da parte del sindaco; Nuove regole per le auto ibride nelle ZTL: attenzione alle norme o rischi una multa salata. Nuove regole per la sosta in ztl. Funziona il ‘giro di vite’. Pochi i dimoranti che rinnovano - La conferma dal presidente di Lucca Plus, Roberto Di Grazia, che spiega come agli uffici della società si presentano soprattutto residenti. msn.com

Singapore introduce nuove regole per quotazioni duali con il Nasdaq e lancia la Global Listing Board nel 2026 ilsole24ore.com/art/singapore-… x.com

Giostra, nuove regole all'orizzonte per i figuranti - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.