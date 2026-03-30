Un'ordinanza in Giappone propone di limitare l'uso dello smartphone a due ore al giorno per tutti, compresi gli adulti. Il testo riconosce che i dispositivi tecnologici sono utili e indispensabili nella vita quotidiana, ma indica che un uso eccessivo può rappresentare un problema. La proposta riguarda sia i minori che gli adulti, con l'obiettivo di ridurre il tempo trascorso davanti agli schermi.

A Toyoake, nella prefettura di Aichi, l’assemblea comunale ha approvato un’ordinanza che invita i residenti a limitare l’uso quotidiano di smartphone e tablet a un massimo di due ore al giorno, al di fuori del lavoro e dello studio. L’obiettivo è contrastare i possibili effetti nocivi di un utilizzo prolungato dei dispositivi sulla salute. Ma non si tratta di un divieto: l’ordinanza non prevede sanzioni per chi supera il limite e vuole essere soprattutto una linea guida educativa e sociale. Il testo, pur riconoscendo che smartphone e tablet sono «utili e indispensabili nella vita quotidiana», raccomanda che gli alunni delle scuole elementari e i bambini più piccoli smettano di usarli entro le 21, mentre gli studenti delle scuole medie e gli adulti dovrebbero interromperne l’uso entro le 22. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giappone, un’ordinanza chiede di limitare l’uso dello smartphone a due ore al giorno (anche agli adulti)

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