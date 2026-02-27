Gianni Morandi canta a sorpresa col figlio Tredici Pietro a Sanremo poi commosso lo abbraccia | Un’emozione che mi porterò dentro per sempre

Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo, il pubblico ha assistito a un momento inatteso: Gianni Morandi è salito sul palco e ha cantato insieme al figlio Tredici Pietro, accompagnato da Galeffi e Fudasca & Band. Dopo l’esibizione, Morandi ha abbracciato emotivamente il figlio, esprimendo un sentimento di forte coinvolgimento. La scena si è conclusa con un gesto di affetto tra i due.

Bologna, 27 febbraio 2026 – Grande sorpresa nella serata delle cover al Festival di Sanremo. Nel momento dell’esibizione di Tredici Pietro con Galeffi e Fudasca & Band sul palco dell’Ariston spunta a sorpresa il padre, Gianni Morandi. Tredici Pietro: "Solo dopo abbiamo pensato di portare il brano a Sanremo" (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Ed inizia un emozionante duetto tra padre e figlio sulle note della canzone ‘Vita’, brano portato al successo proprio da Morandi assieme a Lucio Dalla. In realtà la versione messa in scena questa sera è stata attualizzata inserendo alcuni versi rappati. Gaia e Levante, duetto evento a Sanremo 2026: "I Maschi" della Nannini all'Ariston. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

