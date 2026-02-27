Sorpresa a Sanremo Gianni Morandi canta col figlio Tredici Pietro Poi commosso lo abbraccia | Grazie per questo pezzo di vita insieme

Da ilrestodelcarlino.it 27 feb 2026

Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo, Tredici Pietro si esibisce con Galeffi e Fudasca & Band sul palco dell’Ariston, quando improvvisamente si unisce a loro Gianni Morandi. Il cantante si presenta accanto al figlio, intona una canzone e, dopo aver terminato l’esecuzione, lo abbraccia con emozione, dicendogli: “Grazie per questo pezzo di vita insieme”.

Bologna, 27 febbraio 2026 – Grande sorpresa nella serata delle cover al Festival di Sanremo. Nel momento dell’esibizione di Tredici Pietro con Galeffi e Fudasca & Band sul palco dell’Ariston spunta a sorpresa il padre, Gianni Morandi. Ed inizia un emozionante duetto tra padre e figlio sulle note della canzone ‘Vita’, brano portato al successo proprio da Morandi assieme a Lucio Dalla. In realtà la versione messa in scena questa sera è stata attualizzata inserendo alcuni versi rappati. L’abbraccio al termine del’esibizione Al termine dell'esibizione un abbraccio tra padre e figlio. “Questa è una bellissima sorpresa”, dice Laura Pausini. "Gianni, questa è casa tua”, aggiunge Carlo Conti ad un commosso Morandi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

