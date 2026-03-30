Gianni Morandi ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo che Fa” ricorda Gino Paoli, morto lo scorso 24 marzo. “Fu lui che ci convinse. Noi eravamo tutti nella stessa casa discografica e lui era stato al Cantagiro del ’63 con ‘Sapore di sale’, tornò e ci disse: ‘ragazzi è bellissimo, se venite anche voi lo rifaccio anche l’anno prossimo”, le parole del cantante di Monghidoro. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morandi ricorda Gino Paolo a "Che Tempo che Fa": "Ci convinse a fare il Cantagiro"

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