Durante l'ultima puntata del suo podcast, alcuni ascoltatori hanno notato un commento che sembra rivolto ad Alessandro Cattelan. La battuta ha suscitato discussioni sui social, alimentando l'ipotesi di una frecciatina tra i due conduttori. Finora, nessuna delle parti ha commentato ufficialmente la vicenda. La questione ha attirato l'attenzione di chi segue da vicino il mondo dello spettacolo.

In quasi due ore di colloquio i due si confrontano soprattutto su una tema: la lungimiranza di aver creduto in un progetto di cui entrambi avevano visto le potenzialità prima che le vedessero gli altri. Si parla naturalmente del podcast, che Trincia ha portato al successo nel lontano 2017 grazie a Veleno, trasmesso all'epoca dal sito di Repubblica, e che Gazzoli ha cresciuto e coltivato nel tempo proprio nel suo Basement. A un certo punto della conversazione, dopo un'ora abbondante di chiacchiere, Gianluca Gazzoli chiede a Trincia quanto sia importante il timing con il quale proporre un'idea nuova e nell'essere troppo... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gianluca Gazzoli lancia una frecciatina (velenosa) ad Alessandro Cattelan?

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