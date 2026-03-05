Antonella Clerici ha lanciato una frecciatina velenosa a Cattelan? Pubblico in delirio | cosa ha detto

Antonella Clerici ha commentato pubblicamente la scelta di Stefano De Martino come conduttore del Festival di Sanremo 2027, suscitando reazioni tra il pubblico e i media. La conduttrice ha espresso alcune parole che sono state interpretate come una frecciatina nei confronti di Cattelan, anche se non sono stati fatti riferimenti diretti. La sua dichiarazione ha generato molta attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori.

La corsa verso il prossimo Festival di Sanremo continua a far parlare. Come noto, l’edizione 2027 sarà guidata da Stefano De Martino, scelto dalla Rai per raccogliere l’eredità lasciata dopo l’era di Carlo Conti. La decisione, approvata dall’amministratore delegato Giampaolo Rossi e dal direttore dell’intrattenimento prime time Williams Di Liberatore, ha però acceso il dibattito. Molti osservatori, infatti, immaginavano che il testimone potesse passare a Alessandro Cattelan, volto già legato alla manifestazione dopo la partecipazione alla serata finale dello scorso anno. In questo clima di discussione, una battuta di Antonella Clerici, pronunciata durante una puntata del suo programma, è diventata improvvisamente virale e ha acceso le interpretazioni del pubblico. 🔗 Leggi su Donnapop.it

