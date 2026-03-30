GialappaShow riparte stasera su TV8 e Sky Uno con Jovanotti e Maccio Capatonda

Stasera torna su TV8 e Sky Uno la nuova stagione di GialappaShow, condotto da Giorgio Gherarducci e Marco Santin. Il programma, prodotto da Banijay Italia, prevede grandi ritorni e nuovi personaggi, con ospiti e sketch sempre più centrali. L’appuntamento è fissato ogni lunedì alle ore 21, a partire dal 30 marzo.

Nuova edizione tra grandi ritorni e personaggi inediti, con ospiti e sketch sempre più centrali. Al via l’attesissima nuova stagione di GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, che torna dal 30 marzo, ogni lunedì alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8,anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Al timone del programma l’inossidabile Mago Forest, mattatore. su Digital-News.it Nuova edizione tra grandi ritorni e personaggi inediti, con ospiti e sketch sempre più centrali.. Al via l’attesissima nuova stagione di GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, che torna dal 30 marzo, ogni lunedì alle ore 21. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - GialappaShow riparte stasera su TV8 e Sky Uno con Jovanotti e Maccio Capatonda Articoli correlati Leggi anche: GialappaShow: il ritorno dei “mostri” – dal ritorno di Maccio Capatonda tutte le follie della nuova stagione Stasera a letto tardi, lunedì 30 marzo ospiti Mara Venier, Maccio Capatonda e i The KolorsLunedì 30 marzo, in prima serata su Rai 2, arriva il gran finale di Stasera a letto tardi, il varietà firmato dalla Direzione Intrattenimento Prime... Contenuti utili per approfondire GialappaShow riparte stasera su TV8 e... Discussioni sull' argomento GialappaShow, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, cast, ospiti; Matteo Cambi, dal successo al carcere: i segreti della drammatica storia di Guru svelati in TV; GialappaShow ritorna con Jovanotti al fianco del Mago Forest; GialappaShow torna in tv: tutte le novità della nuova stagione. Manca poco! #GialappaShow torna lunedì alle 21:30 in prima visione su TV8 e Sky Uno Grazie a Federica Masolin per aver fatto gli onori di casa e a tutti i presenti! Foto di Dalge - facebook.com facebook