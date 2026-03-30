Stasera a letto tardi lunedì 30 marzo ospiti Mara Venier Maccio Capatonda e i The Kolors

Stasera, lunedì 30 marzo, andrà in onda l’ultima puntata del programma che vede il gruppo dei The Jackal interagire con un gruppo di bambini. Tra gli ospiti ci saranno Mara Venier, Maccio Capatonda e i The Kolors. La trasmissione si svolge in un ambiente informale e coinvolgente, con momenti di intrattenimento e interviste ai protagonisti. La puntata si concluderà con la partecipazione speciale di alcuni dei bambini coinvolti nel format.

Lunedì 30 marzo, in prima serata su Rai 2, arriva il gran finale di Stasera a letto tardi, il varietà firmato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time insieme a Endemol Shine Italy e guidato dal collettivo The Jackal. Per la puntata conclusiva, Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Gianluca "Fru" Colucci chiameranno a raccolta tre grandi ospiti. Appuntamento alle 21.20 su Rai 2. A sottoporsi al fuoco incrociato dei piccoli protagonisti del programma la signora della domenica Mara Venier. Accanto a lei, la comicità di Maccio Capatonda e la simpatia dei The Kolors. La sfida, tuttavia, non sarà facile: le celebrità dovranno infatti rispondere ai quesiti, spesso sfacciatamente diretti, formulati dai bambini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stasera a letto tardi, lunedì 30 marzo ospiti Mara Venier, Maccio Capatonda e i The Kolors Articoli correlati ‘Stasera a letto tardi’, martedì 24 marzo: gli ospiti di oggi(Adnkronos) – 'Stasera a letto tardi' torna oggi, martedì 24 marzo, in prima serata su Rai 2, condotto dai The Jackal. Stasera a letto tardi, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e ospitiIl collettivo comico The Jackel in uno show dalla parte dei più piccoli (e con la partecipazione di guest star d'eccezione) Una serata di televisione... Contenuti e approfondimenti su Mara Venier Temi più discussi: Stasera a letto tardi, ultima puntata; Stasera a letto tardi, stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni e ospiti; Vanessa Scalera incorona Rocco Papaleo: Lui bacia benissimo, è il mio De Niro l’attrice ospite a Da noi… a ruota libera; Su La7 Cento di questi Fo, una puntata speciale di La torre di Babele. Stasera a letto tardi, stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni e ospitiVa in onda oggi, lunedì 30 marzo dalle 21.20 su Rai 2, l’ultimo appuntamento con Stasera a letto tardi, lo show che ha provato a variare le regole dell’intrattenimento tradizionale mettendo al centr ... today.it Con i The Jackal si va Stasera a letto tardi: come funziona il nuovo show comicoIgnari di essere ripresi, questi bambini interagiscono con i The Jackal che per loro si inventano scherzi, storie e situazioni sempre diverse, dai risvolti, spesso, inaspettati. Lo show è basato su ... iodonna.it «Quando ti vedo ho un ricordo fisso. Io e te in un hotel sui Fori Romani». Appena Serena Grandi entra nello studio di Domenica In, il clima si scalda subito con queste parole rivolte a Mara Venier. L’atmosfera è quella delle rimpatriate tra vecchie amiche, ma b - facebook.com facebook Mara Venier apre la puntata di Domenica In da sola, gli effetti immediati del caso Teo Mammucari x.com