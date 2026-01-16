Meloni | Artico sia priorità Ue e Nato Mosca | Per noi la Groenlandia è parte della Danimarca

La disputa sulla Groenlandia continua a suscitare attenzione tra Europa, Stati Uniti e Russia. Mentre alcuni paesi europei hanno inviato forze sull’isola come segnale di presenza, le dichiarazioni di Meloni e Mosca evidenziano diverse posizioni sulla rilevanza strategica e politica della regione. La questione rimane aperta, sottolineando l’importanza geopolitica della Groenlandia nel contesto internazionale e nelle relazioni tra le nazioni coinvolte.

La questione della Groenlandia è ancora aperta. Alcuni Stati europei hanno mandato dei piccoli contingenti sull'isola, come messaggio al presidente Donald Trump. Il Cremlino ha fatto sapere di considerare ufficialmente il territorio come parte del Regno di Danimarca, ma sui social il capo negoziatore del Cremlino per la guerra in Ucraina ha provocatoriamente scritto che esso diventerà il 52esimo stato degli Usa, dopo il Canada che sarà il 51esimo.

Meloni, l'Artico sia una priorità dell'Ue e della Nato - "L'Italia è convinta che l'Artico debba essere sempre una priorità dell'Ue e della Nato e che l'alleanza atlantica debba cogliere l'opportunità di sviluppare nella regione una presenza coordinata e ca ... ansa.it

Meloni, Greenpeace «l’Artico non sia area di conquista per interessi economici o estrattivi» - Rispondendo a quanto dichiarato dalla Presidente del Consiglio, nel corso della conferenza stampa di inizio anno organizzata dall’Ordine dei Giornalisti, sulla presentazione di un Piano italiano per ... mediterranews.org

