Conferenza di Monaco negoziati territoriali e sicurezza energetica in Ucraina le priorità per l’Italia

A Monaco, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto sono arrivati oggi per partecipare alla conferenza internazionale, dove l’Italia mette al primo posto i negoziati territoriali e la sicurezza energetica in Ucraina, con l’obiettivo di rafforzare il sostegno europeo e affrontare le tensioni nella regione. Tra gli altri temi trattati ci sono anche Gaza e il Venezuela, con attenzione particolare alle conseguenze delle crisi in quei territori.

Ucraina, al centro dei lavori – per quanto riguarda sia il negoziato territoriale che la sicurezza energetica - ma anche Gaza, Venezuela, Sudan e Indo-Pacifico. Alla 62ma Conferenza sulla Sicurezza a Monaco del 13-14 febbraio i leader avranno sul tavolo soprattutto il dossier della guerra iniziata con l'invasione della Russia ormai quattro anni fa. A rappresentare l'Italia ci saranno il ministro degli Esteri, Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Tajani parteciperà alla riunione dei leader proprio sull'Ucraina oltre a co-presiedere una tavola rotonda sui metodi innovativi contro l'immigrazione irregolare e la criminalità organizzata che opera nel settore, e partecipare ad un incontro informale dei Ministri degli Esteri G7, il primo in presenza sotto Presidenza francese e a una riunione dei Ministri degli Esteri E5 (Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito), piattaforma di dialogo strategico sul rafforzamento della difesa europea e sulle sfide di sicurezza comuni.