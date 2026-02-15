Ancona in festa | Carnevalò 2026 attira migliaia di visitatori tra carri maschere e musica nel centro storico

Il Carnevalò 2026 ha portato in piazza migliaia di visitatori, attratti dalla sfilata di carri allegorici, maschere e musica dal vivo nel centro di Ancona. La manifestazione si è svolta domenica 15 febbraio, con le strade piene di persone che hanno assistito a spettacoli e balli tradizionali, creando un’atmosfera vivace e festosa.

Ancona si tinge di festa: il Carnevalò dorico attira migliaia di persone nel cuore della città. Ancona ha celebrato un vibrante Carnevalò domenica 15 febbraio 2026, trasformando il centro storico in un palcoscenico di colori, musica e allegria. Migliaia di persone hanno affollato le vie della città per assistere alla sfilata di carri allegorici e maschere, nonostante un cielo parzialmente nuvoloso e una brezza di 7.4 nodi proveniente da nord. L'evento, un appuntamento tradizionale per la comunità anconetana, ha rappresentato un momento di aggregazione e divertimento, confermando il suo ruolo di motore di vitalità culturale ed economica per la città.