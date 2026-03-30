L'imitatrice e il ballerino, coinquilini del reality show, sembrano sempre più complici. E lei si è lasciata andare a una confessione (inaspettata) Una bella amicizia o qualcosa di più? La complicità tra Francesca Manzini, conduttrice e imitatrice, e Raimondo Todaro, ballerino ed ex maestro di Ballando con le Stelle e Amici, sembra evidente. I due, ormai da settimane, stanno condividendo l'esperienza del Grande Fratello Vip e nelle ultime ore Francesca Manzini, approfittando dell'assenza degli altri coinquilini, si è lasciata andare, arrivando quasi a dichiararsi a Todaro. Inaspettatamente, visto che ha sempre cercato di mantenere un profilo basso, di ridimensionare e di schivare ogni tipo di illazione su un possibile flirt. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - GFVIP 2026, Francesca Manzini si dichiara a Raimondo Todaro: "Sei un regalo per me"

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