GFVIP 2026 Francesca Manzini si dichiara a Raimondo Todaro | Sei un regalo per me

Da today.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'imitatrice e il ballerino, coinquilini del reality show, sembrano sempre più complici. E lei si è lasciata andare a una confessione (inaspettata) Una bella amicizia o qualcosa di più? La complicità tra Francesca Manzini, conduttrice e imitatrice, e Raimondo Todaro, ballerino ed ex maestro di Ballando con le Stelle e Amici, sembra evidente. I due, ormai da settimane, stanno condividendo l'esperienza del Grande Fratello Vip e nelle ultime ore Francesca Manzini, approfittando dell'assenza degli altri coinquilini, si è lasciata andare, arrivando quasi a dichiararsi a Todaro. Inaspettatamente, visto che ha sempre cercato di mantenere un profilo basso, di ridimensionare e di schivare ogni tipo di illazione su un possibile flirt. 🔗 Leggi su Today.it

gfvip 2026 francesca manzini si dichiara a raimondo todaro sei un regalo per me
© Today.it - GFVIP 2026, Francesca Manzini si dichiara a Raimondo Todaro: "Sei un regalo per me"

Articoli correlati

Grande Fratello Vip, dichiarazione d’amore di Francesca Manzini per Raimondo Todaro? “Sei un regalo per me”Francesca Manzini si è legata molto a Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip e in molti hanno notato quanto ci tenga al ballerino.

Francesca Manzini ha una cotta per Raimondo Todaro? Le parole al GF: “Sei un regalo per me”Francesca Manzini ha una cotta segreta per Raimondo Todaro? Sembrano pensarlo i concorrenti dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip e le...

Una selezione di notizie su Francesca Manzini

Temi più discussi: Francesca Manzini: tutto quello che (forse) non sapevi su di lei; Grande Fratello Vip, anche Francesca Manzini tentenna: allarme maxi-esodo dopo il flop d'ascolti; Chi è Francesca Manzini: età, malattia, fidanzato, figli; GF Vip, Francesca Manzini litiga con Renato Biancardi, poi crolla e si pente di aver partecipato.

francesca manzini gfvip 2026 francesca manziniGfVip, scontro Alessandra Mussolini e Francesca Manzini: Io non voglio chiarire | Interviene RenatoGrande Fratello Vip, tensione altissima tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini: spunta il ruolo di Adriana Volpe. ilsussidiario.net

GFVip: critiche dei fan a Francesca Manzini per un ragionamento considerato omofobo (Video)Durante una chiacchierata al GFVip, Francesca Manzini ha risposto ad una domanda di Ibiza ma sul web è stata tacciata di omofobia ... it.blastingnews.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.