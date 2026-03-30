GFVIP CAMBIA GIORNO TRA INCREDIBILI COLPI DI SCENA | COSA BOLLE IN PENTOLA

Da bubinoblog 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 30 marzo, alle 21:45, su Canale 5 debutta un nuovo episodio del “Grande Fratello Vip” condotto da Ilary Blasi. La puntata andrà in onda in prima serata e promette di essere ricca di colpi di scena e sorprese. Per questa occasione, la programmazione del reality show è stata spostata dal consueto giorno di mercoledì.

Lunedì 30 marzo, in prima serata  su  Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Puntata in onda eccezionalmente di lunedì per non andare contro la Nazionale nel match decisivo con la Bosnia. Al fianco della Blasi, la coppia di opinioniste Cesara Buonamici  e  Selvaggia Lucarelli. Nella Casa le tensioni al femminile non accennano a placarsi, anzi: è scontro aperto tra  Alessandra Mussolini  e  Adriana Volpe e nessun chiarimento ha portato la pace. Ibiza Altea  sotto accusa per alcuni commenti ritenuti offensivi nei confronti di  Blu Barbara Prezia  che è stata particolarmente ferita da quelle parole e  Antonella Elia  non perdona. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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