Lunedì 30 marzo, alle 21:45, su Canale 5 debutta un nuovo episodio del “Grande Fratello Vip” condotto da Ilary Blasi. La puntata andrà in onda in prima serata e promette di essere ricca di colpi di scena e sorprese. Per questa occasione, la programmazione del reality show è stata spostata dal consueto giorno di mercoledì.

Lunedì 30 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Puntata in onda eccezionalmente di lunedì per non andare contro la Nazionale nel match decisivo con la Bosnia. Al fianco della Blasi, la coppia di opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nella Casa le tensioni al femminile non accennano a placarsi, anzi: è scontro aperto tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe e nessun chiarimento ha portato la pace. Ibiza Altea sotto accusa per alcuni commenti ritenuti offensivi nei confronti di Blu Barbara Prezia che è stata particolarmente ferita da quelle parole e Antonella Elia non perdona. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - GFVIP CAMBIA GIORNO TRA “INCREDIBILI COLPI DI SCENA”: COSA BOLLE IN PENTOLA

Articoli correlati

Leggi anche: Milan, nuovi contatti tra Tare e gli agenti di Goretzka: ecco cosa bolle in pentola

Leggi anche: Agente di Bisseck nella sede dell’Inter: cosa bolle in pentola?

Approfondimenti e contenuti su GFVIP CAMBIA

Discussioni sull' argomento Grande Fratello Vip, Ilary Blasi cambia giorno per sopravvivere: la nuova programmazione; GF Vip 2026 cambia giorno: quando va in onda la prossima puntata?; Il Grande Fratello VIP non va in onda, perché il cambio data per Ilary Blasi; GF Vip, ascolti tv preoccupanti: cambia il giorno della prossima puntata.

FGVip 2026, quarta puntata: GionnyScandal abbandona, Mussolini immune, da lunedì si cambia giorno – Otto in nominationQuarta puntata del Grande Fratello Vip 2026 su Canale 5 con Ilary Blasi: GionnyScandal lascia la Casa per amore, Alessandra Mussolini ottiene l'immunità con il 44% dei voti, i club vengono sciolti e i ... msn.com

SVOLTA GFVIP, EVITARE LA PARTITA O EVITARE IL FLOP (link al primo commento) Il Grande Fratello Vip cambia programmazione per non sfidare Bosnia-Italia, ma i numeri raccontano già una crisi. E il precedente del 2017 fa riflettere. #GFVIP #BosniaItali - facebook.com facebook

#GFVIP spostato a lunedì per non sbattere contro la nazionale (che ieri, dopo qualche anno, è tornato a toccare i 10mln). Praticamente Ilary si mette su una brandina all'uscita dello studio, poi si cambia ed è pronta a rientrare. x.com