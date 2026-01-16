Agente di Bisseck nella sede dell’Inter | cosa bolle in pentola?

L’Inter ha incontrato ieri l’agente di Yann Bisseck, Yusuf Kandemir, per discutere del futuro del difensore tedesco. La riunione, svolta presso la sede nerazzurra, ha avuto come obiettivo un confronto chiaro e approfondito sulla situazione contrattuale e le prospettive di Bisseck con la società. Restano da attendere sviluppi ufficiali per capire le prossime mosse dell’Inter riguardo al giocatore.

L’Inter fa chiarezza sul futuro di Yann Bisseck. Come raccolto da FcInterNews, nel pomeriggio di ieri i dirigenti nerazzurri hanno incontrato Yusuf Kandemir, agente del difensore tedesco, per un confronto completo sulla situazione del giocatore. Il clima è positivo su entrambi i fronti. Bisseck sta bene a Milano e si sente pienamente parte del progetto, così come il club di Viale della Liberazione continua a puntare su di lui. È vero che l’ex Aarhus avrebbe probabilmente gradito un minutaggio più ampio nella prima parte di stagione, anche in ottica Nazionale: l’obiettivo del classe 2000 resta infatti quello di convincere Julian Nagelsmann in vista del prossimo Mondiale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Banche, politica e Bce: cosa bolle nella pentola dell’euro digitale. Leggi anche: Mind, cosa bolle in pentola nel distretto dell'innovazione di Milano La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. FcIN - L'agente di Bisseck avvistato nella sede dell'Inter. Ecco di cosa si è parlato con la dirigenza - ha incontrato ieri pomeriggio Yusuf Kandemir, l’agente di Yann Bisseck, per fare un punto a 360° della situazione del tedesco. msn.com

TS - Rinnovo Bisseck, #Inter e agente a colloquio: c'è un motivo in più per blindare il tedesco x.com

L’Inter ha incontrato in sede l’agente di Bisseck. Primi discorsi per un nuovo rinnovo di contratto, con adeguamento, per il tedesco. - FcInterNews - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.