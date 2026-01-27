Milan nuovi contatti tra Tare e gli agenti di Goretzka | ecco cosa bolle in pentola

Il Milan sta esplorando nuove possibilità di trasferimento, con il direttore sportivo Igli Tare che mantiene contatti con gli agenti di Leon Goretzka. Il club milanese valuta l’opportunità di rafforzare il proprio reparto centrale in vista della prossima stagione, monitorando attentamente le condizioni del calciatore tedesco in scadenza con il Bayern Monaco.

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', sono andati in scena nuovi contatti tra il Milan e l'agenzia Roof, che cura gli interessi (oltre che di Niclas Füllkrug), anche di Leon Goretzka, classe 1995, centrocampista tedesco il cui contratto con il Bayern Monaco scadrà il prossimo 30 giugno. Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è un grande estimatore di Goretzka e vorrebbe provare a ripetere, con l'ex Schalke 04 e Bochum, il colpo riuscitogli la passata estate con Luka Modric. Ovvero, prendere un giocatore di esperienza, classe e leadership per il Milan del presente e del futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan potrebbe presto cambiare partner di gestione, segnando la fine della collaborazione tra Elliott e RedBird, avviata nell’estate 2022.

Durante la trasmissione 'Calciomercato L'Originale', Gianluca Di Marzio ha riferito di nuovi contatti in giornata per il possibile trasferimento di Leon Goretzka al Milan.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

