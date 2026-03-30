GFVIP 8 | puntata spostata a lunedì con colpi di scena incredibili

La puntata di lunedì 30 marzo del Grande Fratello Vip 8 sarà trasmessa in prima serata su Canale 5, con la conduttrice Ilary Blasi. La programmazione dello show è stata spostata rispetto alla consueta collocazione, e in questa occasione sono previsti diversi colpi di scena. La trasmissione si svolgerà come di consueto all’interno della casa di produzione.

Lunedì 30 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 8, il reality show condotto da Ilary Blasi. Per questa settimana, la puntata è eccezionalmente programmata di lunedì, per non sovrapporsi al match decisivo della Nazionale contro la Bosnia. Accanto alla Blasi, la coppia di opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli commenterà le dinamiche e i colpi di scena della Casa. Tensioni al femminile: Alessandra Mussolini vs Adriana Volpe. Le tensioni tra le concorrenti non accennano a placarsi. Lo scontro più acceso è quello tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, con il chiarimento che finora non ha portato alcuna pace. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - GFVIP 8: puntata spostata a lunedì con colpi di scena incredibili Articoli correlati GFVIP CAMBIA GIORNO TRA “INCREDIBILI COLPI DI SCENA”: COSA BOLLE IN PENTOLALunedì 30 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Ilary Blasi. MasterChef Italia: l'ultima puntata ricca di colpi di scena, a partire da quei 10 minuti di Alessandro con Jeremy Chan. Il videoDue protagonisti di questa edizione hanno interrotto il proprio percorso: Jonny, 25 anni, della provincia di Lucca, e Dorella, 57 anni, impiegata in... Una selezione di notizie su GFVIP 8 puntata spostata a lunedì con... Discussioni sull' argomento Gf Vip, pagelle: Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini che duo (8), Antonella Elia coraggiosa (7), Pietro Delle Piane che...; Antonella Elia contro Dario Cassini al GFVip 8 | accuse sulle medicine e minacce pesanti. Il GF Vip scappa dalla Nazionale: la puntata del 31 marzo anticipata a lunedì per evitare Italia-BosniaCambio palinsesto Mediaset: il GF Vip si sposta a lunedì 30 marzo. Fanpage.it svela che la mossa serve a proteggere il reality di Ilary Blasi dallo scontro con la Nazionale di Gattuso. fanpage.it Gf Vip 8, il reality evita la Nazionale e non andrà in onda martedì prossimo: ecco quando verrà trasmessa la quinta puntataGf Vip 8, il reality evita la Nazionale e non andrà in onda martedì prossimo: ecco quando verrà trasmessa la quinta puntata. isaechia.it Grande Fratello. . Il pensiero di Ibiza su Nicolò: “Non prende posizione” #GFVIP Guarda il video completo: https://mdst.it/Critiche-e-pareri-a-confronto - facebook.com facebook Il pensiero di Ibiza su Nicolò: “Non prende posizione” #GFVIP x.com