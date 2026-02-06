MasterChef Italia | l' ultima puntata ricca di colpi di scena a partire da quei 10 minuti di Alessandro con Jeremy Chan Il video

L’ultima puntata di MasterChef Italia si è conclusa con una scena che ha lasciato i concorrenti senza parole. Alessandro, il cuoco amatoriale, ha trascorso dieci minuti faccia a faccia con Jeremy Chan, lo chef stellato di fama internazionale. Per lui, quel confronto ha rappresentato più di un semplice momento di gara: è stato una vera e propria penalizzazione, che potrebbe pesare sul suo cammino nel programma. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, tra colpi di scena e tensione palpabile in cucina.

Avere la possibilità di parlare 10 minuti con Jeremy Chan, l'amatissimo chef stellato co-fondatore di Ikoyi a Londra, noto per i suoi piatti in costante evoluzione e per la sua cucina che non conoscono bandiere né confini: per qualcuno potrebbe essere un sogno, invece per Alessandro, cuoco amatoriale in gara a MasterChef Italia, è stata una penalizzazione. Negli episodi di giovedì 5 febbraio di MasterChef Italia, la vincitrice della Mystery Box Carlotta ha deciso di svantaggiare il suo avversario Alessandro nel successivo Invention, e lo svantaggio consisteva proprio nella chiacchierata con Jeremy Chan durante la quale però l'aspirante MasterChef non poteva toccare nulla sulla sua postazione.

