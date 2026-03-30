Francesca Manzini ha una cotta per Raimondo Todaro? Le parole al GF | Sei un regalo per me

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, un’imitatrice ha espresso parole che hanno attirato l’attenzione dei presenti, dicendo: “Sei un regalo per me”. Le dichiarazioni sono state interpretate da alcuni come possibili sentimenti nascosti nei confronti di un noto ballerino del programma. La vicenda ha suscitato discussioni tra i partecipanti e tra gli spettatori, senza ulteriori conferme ufficiali.

Francesca Manzini ha una cotta segreta per Raimondo Todaro? Sembrano pensarlo i concorrenti dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip e le ultime parole pronunciate dall’imitatrice sembrano andare in quel senso. Al coreografo ha detto: “Per me sei un regalo”. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati “Sei un regalo per me”: parole forti di Francesca Manzini per TodaroUn legame speciale nato nella casa Nella casa del Grande Fratello Vip, uno dei rapporti che più ha attirato l’attenzione del pubblico è quello tra... Grande Fratello Vip, svelato il cast completo: da Francesca Manzini a Raimondo TodaroIl Grande Fratello sta per ricominciare: la data è fissata per il 17 marzo, giorno in cui la porta rossa si riaprirà di nuovo per accogliere i... Una selezione di notizie su Francesca Manzini Temi più discussi: Francesca Manzini: tutto quello che (forse) non sapevi su di lei; Chi è Francesca Manzini: età, malattia, fidanzato, figli; Grande Fratello VIP: Le imitazioni di Francesca Video; Francesca Manzini si pente del Gf Vip: Da Nuzzi e Del Debbio parlavo di cose serie. Polemica su Francesca Manzini al Grande Fratello Vip: accuse di omofobia dopo una clip viraleUna breve clip condivisa sui social ha riacceso il dibattito su Francesca Manzini: cosa è stato detto, le reazioni e i precedenti che complicano la vicenda ... notizie.it Avete sentito la frase shock di Francesca Manzini al GF VIP? Accusa di omofobia, tira in ballo il Diavolo!Francesca Manzini, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, è finita al centro di un'accesa polemica per una frase ritenuta omofoba. donnapop.it Francesca Manzini accusata di omofobia al Grande Fratello Vip dopo un video: la frase che ha scatenato la bufera sui social x.com Al Grande Fratello Vip si respira un'aria di tensione. In queste ore, Alessandra Mussolini ha rivolto un'accusa pesantissima a Francesca Manzini Secondo quanto sostiene la concorrente, l'imitatrice avrebbe fatto un gesto spiacevole nei suoi confronti - facebook.com facebook