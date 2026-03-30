GF Vip le percentuali del televoto aggiornate | chi rischia davvero

Nella trasmissione del Grande Fratello Vip, otto concorrenti sono al televoto e rischiano di essere eliminati. Le percentuali aggiornate indicano quali partecipanti sono più a rischio e quali, invece, hanno maggiori possibilità di rimanere in gara. I dati sono stati diffusi in modo ufficiale e aggiornato, offrendo un quadro preciso sulla situazione attuale del televoto.

Grande Fratello Vip, sono 8 i concorrenti al televoto: chi rischia l’eliminazione? Le percentuali Ci siamo, questa sera, 30 marzo 2026, andrà in onda la quinta puntata del Gf Vip, che vedrà l’eliminazione di un altro concorrente: sono 8 i gieffini al televoto ma, chi di loro rischia di più? Ecco le percentuali aggiornate. Ilary Blasi è pronta a condurre la quinta puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda questa sera, lunedì 30 marzo 2026, in prima serata su Canale 5. Accanto a lei Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo l’eliminazione di Dario Cassini e il ritiro di GionnyScandal, questa sera un altro gieffino lascerà la Casa più spiata d’Italia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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