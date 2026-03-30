Il primo ministro israeliano ha annunciato che il cardinale Pierbattista Pizzaballa può entrare subito nella Chiesa del Santo Sepolcro. La decisione riguarda l’accesso del religioso alla chiesa situata a Gerusalemme. La comunicazione è arrivata poche ore dopo che era stato richiesto il permesso di ingresso. La questione ha attirato l’attenzione di diversi media internazionali.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver disposto il pieno e immediato accesso del cardinale Pierbattista Pizzaballa alla Chiesa del Santo Sepolcro. L’annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato su X, nel quale Netanyahu ha spiegato di aver dato istruzioni alle autorità competenti affinché il Patriarca Latino possa entrare senza restrizioni nel luogo santo della cristianità. Il premier israeliano ha collegato la decisione alla situazione di sicurezza degli ultimi giorni. «L’Iran ha ripetutamente preso di mira con missili balistici i luoghi sacri delle tre religioni monoteiste presenti a Gerusalemme», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gerusalemme, Netanyahu: accesso immediato per Pierbattista Pizzaballa al Santo Sepolcro

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