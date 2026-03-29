Gerusalemme vietato l’accesso al Santo Sepolcro | bloccato il cardinale Pizzaballa

A Gerusalemme, la polizia israeliana ha impedito al cardinale Pierbattista Pizzaballa, massimo rappresentante della Chiesa cattolica in Terra Santa, di entrare nel Santo Sepolcro mentre si dirigeva a celebrare la Messa della Domenica delle Palme. L’accesso al sito storico è stato bloccato senza ulteriori spiegazioni. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo alle ragioni del divieto.

GERUSALEMME – La polizia israeliana ha impedito l’ingresso al Santo Sepolcro al cardinale Pierbattista Pizzaballa, massima autorità cattolica in Terra Santa, mentre si recava a celebrare la Messa della Domenica delle Palme. Con lui è stato fermato anche il Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo. ? Il blocco lungo il percorso verso la basilica. Secondo quanto riferito dal Patriarcato latino di Gerusalemme, i due religiosi sono stati fermati dalla polizia mentre si dirigevano in forma privata e senza alcuna processione o cerimonia pubblica verso la Chiesa del Santo Sepolcro. Costretti a tornare indietro, non hanno potuto celebrare il rito che apre la Settimana Santa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Gerusalemme, vietato l’accesso al Santo Sepolcro: bloccato il cardinale Pizzaballa Articoli correlati Cardinale Pizzaballa bloccato dalla polizia a Gerusalemme: non può entrare nel Santo SepolcroGERUSALEMME – Nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo 2026, la polizia di Israele ha impedito al patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale... Gerusalemme, da Israele schiaffo alla Pasqua: polizia blocca il cardinale Pizzaballa davanti al Santo SepolcroGerusalemme: la polizia blocca il Patriarca Pizzaballa e il Custode Ielpo, impedendo la messa delle Palme al Santo Sepolcro. Approfondimenti e contenuti su Santo Sepolcro Discussioni sull' argomento Santo Sepolcro chiuso. Non era mai accaduto in secoli di storia; Santo Sepolcro chiuso: un evento mai visto nella storia. Israele impedisce al Patriarca latino di Gerusalemme e al Custode di Terra Santa ad entrare al Santo Sepolcro nella Città Santa di GerusalemmeComunicato stampa congiunto del Patriarcato di Gerusalemme dei Latini e della Custodia di Terra Santa, Domenica delle Palme, 29 marzo 2026. korazym.org Gerusalemme, da Israele schiaffo alla Pasqua: polizia blocca il cardinale Pizzaballa davanti al Santo SepolcroGerusalemme: la polizia blocca il Patriarca Pizzaballa e il Custode Ielpo, impedendo la messa delle Palme al Santo Sepolcro ... fanpage.it Al cardinale #Pizzaballa impedito l'ingresso al Santo Sepolcro nella Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, per celebrare la Messa della Domenica delle Palme. "La prima volta da secoli: misura grave e irragionevole, un allontanamento dai principi della - facebook.com facebook La polizia israeliana impedisce al cardinal Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Il Patriarcato: «Precedente di gravità inaudita». Ormai siamo di fronte ad uno stato-canaglia che non rispetta più nessuna regola civile. x.com