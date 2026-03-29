Netanyahu | Il Cardinale Pizzaballa avrà accesso immediato al Santo Sepolcro

Il primo ministro ha annunciato che alle autorità competenti sono state date istruzioni per garantire al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, l’accesso immediato e completo alla Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme. La decisione segue una comunicazione ufficiale rivolta alle istituzioni coinvolte nella gestione del sito religioso. La dichiarazione è stata diffusa senza ulteriori dettagli sulle modalità o eventuali condizioni di accesso.

(Adnkronos) – "Ho dato istruzioni alle autorità competenti affinché al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, sia concesso pieno e immediato accesso alla Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme". Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, con un post su X, si esprime dopo il caso che ha caratterizzato la Domenica delle Palme. Al cardinale Pierbattista Pizzaballa, capo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Santo Sepolcro, vietato accesso a Pizzaballa e Ielpo, Netanyahu si giustifica: “Timori per la loro sicurezza”. Meloni sente il cardinale“Per la prima volta da secoli” la polizia israeliana ha impedito la celebrazione della messa della domenica delle Palme nella chiesa delSanto... Gerusalemme, vietato l’accesso al Santo Sepolcro: bloccato il cardinale PizzaballaGERUSALEMME – La polizia israeliana ha impedito l’ingresso al Santo Sepolcro al cardinale Pierbattista Pizzaballa, massima autorità cattolica in... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cardinale Pizzaballa Temi più discussi: La guerra stravolge i riti di Pasqua a Gerusalemme. Il cardinale Pizzaballa: Una ferita (di S. Alvieri); Il conflitto cancella la processione delle Palme a Gerusalemme; Netanyahu: Ampliare zona cuscinetto nel sud del Libano; La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: Gravissimo precedente. La polizia: Motivi di sicurezzaPer la prima volta dopo secoli ai capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa delle Palme nel Santo Sepolcro ... ilfattoquotidiano.it Netanyahu fa chiarezza sul caso Pizzaballa: il rischio nei luoghi sacri e il piano per garantire la libertà di cultoLa Polizia israeliana ha impedito al Cardinale Cattolico Romano Pierbattista Pizzaballa di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro nella Capitale Gerusalemme per tenere il servizio della Domenica dell ... strettoweb.com Impedire che il cardinale #Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, e il sacerdote Ielpo, accedessero alla basilica del Santo Sepolcro per celebrare la messa della domenica delle Palme è, da parte del governo di Israele, assolutamente inaccettabile. Meloni ha - facebook.com facebook Indignazione e polemiche per quanto accaduto oggi al cardinale #Pizzaballa, patriarca latino di #Gerusalemme. La polizia israeliana ha impedito alla massima autorità cattolica della Terra Santa di entrare a celebrare messa nella chiesa del Santo Sepolcro. x.com