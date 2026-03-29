Questa mattina, il cardinale Pizzaballa è stato fermato dalla polizia israeliana e non è riuscito ad entrare nel complesso del San Sepolcro di Gerusalemme. L'episodio si è verificato durante un tentativo di accesso al luogo di culto. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora rilasciata sulle ragioni del blocco o sull'identità delle autorità coinvolte.

Un fatto grave è avvenuto questa mattina: il cardinale Pizzaballa è stato bloccato dalla polizia israeliana e non ha potuto raggiungere il S. Sepolcro per la celebrazione della domenica delle Palme Questa mattina è stato negato alCardinale Pierbattista Pizzaballa l’ingresso presso la Chiesa del Santo Sepolcro, a bloccarlo è stata la polizia israeliana. Il cardinale, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, si trovava insieme a monsignorFrancesco Ielpo, Custode ufficiale della Chiesa del Santo Sepolcro e si stavano recando a celebrarela Messa della Domenica delle Palme. I due sono stati fermati lungo il percorso e costretti a tornare indietro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pizzaballa: impedito ingresso al San Sepolcro di Gerusalemme

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