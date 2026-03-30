A Gerusalemme, città sacra per le tre principali religioni monoteiste, si prepara a celebrare la Pasqua in un clima di crescente tensione. Negli ultimi giorni, sono stati registrati attacchi condotti da gruppi armati nelle aree circostanti, aggravando ulteriormente la situazione. La regione rimane al centro di un'attenzione internazionale, mentre le autorità locali cercano di mantenere l'ordine in un periodo già segnato da crisi e conflitti.

Ancora una volta, in Terra Santa, la Pasqua sarà celebrata in tono dimesso e forse ancora di più. Dopo gli attacchi condotti dai pasdaran iraniani pure nel corso degli ultimi giorni del ramadan la tensione è altissima. Celebrazioni, processioni, riti: cancellati, limitati. La guerra condiziona anche le pratiche di devozione e gli effetti si sono visti anche in quanto è successo durante la domenica delle Palma, il patriarca di Gerusalemme bloccato prima di entrare nella basilica del Santo Sepolcro. Era già stata annullata la tradizionale processione, che dal Monte degli Ulivi sale fino alla città vecchia; nei giorni scorsi le autorità israeliane avevano vietato per ragioni di sicurezza la Via Crucis, tanto cara ai fedeli e ai rari pellegrini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gerusalemme, il luogo santo delle tre religioni torna al centro di tutto il mondo

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