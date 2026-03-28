La Ruota della Fortuna Gerry Scotti ripesca gli sfortunati e dà l’annuncio ufficiale

Sabato 28 marzo, su Canale5, è andata in onda una puntata de La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti. Durante la trasmissione, Scotti ha annunciato ufficialmente l’estrazione di alcuni concorrenti, coinvolgendo anche un ospite speciale. La puntata ha visto momenti di confronto tra il conduttore e un artista musicale, creando un’atmosfera che ha unito intrattenimento e elementi di discussione.

“La fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo”. Sabato 28 marzo, su Canale5, Gerry Scotti ha deciso di sfidare Freak Antoni degli Skiantos per trasformare lo studio de La Ruota della Fortuna in una sorta di tribunale della riabilitazione. Il “Dottor Scotti”, ancora una volta padrone di casa impeccabile, ha ufficializzato una novità che sa di instant cult: ogni sabato, il game show aprirà le porte alla “Seconda Chance”. Il torneo è un’operazione simpatia che vuole essere proprio una seconda possibilità, riportando in gara quei concorrenti che, per un soffio o per un colpo di sfortuna cosmica, avevano visto sfumare il sogno della vittoria. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ripesca gli sfortunati e dà l’annuncio ufficiale Articoli correlati Gerry Scotti, comunicazione ufficiale da Mediaset: “Si ferma La ruota della fortuna”. Il motivoUna pausa inattesa interrompe la corsa di uno dei programmi più seguiti dell’access prime time di Canale 5. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti lascia libera Samira Lui: l’annuncioIl 2 marzo è andata in onda una nuova puntata de La Ruota della Fortuna: entrata in studio sotto le tribune per Gerry Scotti (con appello di non... LA RUOTA DELLA FORTUNA: GERRY SCOTTI E SAMIRA LUI SCATENATI CON UN COLPO DI SCENA INCREDIBILE! Tutto quello che riguarda Ruota della Fortuna Temi più discussi: La ruota della fortuna: Martedì 24 marzo Video; La ruota della fortuna: Giovedì 19 marzo Video; La ruota della fortuna: Karen torna alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: Francesca alla Ruota delle Meraviglie Video. La Ruota della Fortuna, sgarbo di Gerry a Ilary Blasi: puntata extra-largeLa puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 27 marzo ha durata extralarge complice lo sciopero dei giornalisti, sgarbo per Ilary Blasi e il suo GF Vip ... libero.it Fortuna Five, chi sono i componenti della band de La Ruota della FortunaEcco i retroscena su tutti i volti e le storie della band che accompagna ogni sera Gerry Scotti nello studio de La Ruota della Fortuna. libero.it Casting "La Ruota della Fortuna": tutto quello che devi sapere sulle selezioni - facebook.com facebook