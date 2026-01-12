Tensioni in Iran riserve auree in volo verso Mosca Ghalibaf | Siamo nemici degli Usa Convocati gli ambasciatori di Italia Francia Gb e Germania

Da quando sono iniziate le proteste in Iran, sono aumentati i voli privati verso Mosca, in un contesto di tensione crescente. La Russia fornisce supporto tecnico e militare alla leadership iraniana, mentre si pianifica l’evacuazione di figure chiave come l’ayatollah Khamenei. Nel frattempo, le riserve auree iraniane sembrano essere in movimento e si intensificano le diplomazie con Italia, Francia, Regno Unito e Germania.

Dall’inizio della rivolta si sono intensificati voli di aerei privati da Teheran verso la Russia, che offre alla dirigenza iraniana sostegno tecnico-militare e allo stesso tempo prepara l’evacuazione dell’ayatollah Ali Khamenei, dei familiari e assistenti. Lo scrive il "Moscow Times", secondo cui sono iniziati anche i trasporti di riserve auree a Mosca, come avvenuto con la caduta di Bashar. 🔗 Leggi su Feedpress.me

