Tensioni in Iran riserve auree in volo verso Mosca Ghalibaf | Siamo nemici degli Usa Convocati gli ambasciatori di Italia Francia Gb e Germania

Da quando sono iniziate le proteste in Iran, sono aumentati i voli privati verso Mosca, in un contesto di tensione crescente. La Russia fornisce supporto tecnico e militare alla leadership iraniana, mentre si pianifica l’evacuazione di figure chiave come l’ayatollah Khamenei. Nel frattempo, le riserve auree iraniane sembrano essere in movimento e si intensificano le diplomazie con Italia, Francia, Regno Unito e Germania.

"Basta con Gaza occupati di Iran", mi scrivono. Ma perché le due cose sono forse alternative Le proteste in Iran sono importanti quanto le tensioni in Cisgiordania o la finta tregua a Gaza o anche le dinamiche in Israele x.com

Tensioni in #Iran Il presidente americano Donald #Trump considera un'azione militare mentre Teheran minaccia ritorsioni contro Israele e basi USA. Intanto il bilancio delle vittime delle #proteste continua a salire - facebook.com facebook

