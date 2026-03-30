Geo Barents annullato il fermo | la clamorosa decisione dei giudici

Il tribunale di Salerno ha annullato il terzo provvedimento di fermo della nave di ricerca e soccorso utilizzata da Medici Senza Frontiere, operativa dal giugno 2021 al novembre 2024. La decisione riguarda una nave coinvolta in attività di salvataggio e ricerca in mare, già soggetta a precedenti provvedimenti di fermo che sono stati successivamente revocati.

Ci riasiamo. Ancora una volta arriva un assist per le Ong. Il tribunale di Salerno ha annullato il terzo provvedimento di fermo della Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (MSF) operativa tra giugno 2021 e novembre 2024. Il fermo, emesso nell'agosto 2024, era stato sospeso dal tribunale a settembre 2024 a seguito di un ricorso presentato da MSF. La sentenza del tribunale ha dichiarato illegittimo il provvedimento di fermo e ha ribadito 2 principi fondamentali. In primo luogo, l'onere della prova delle violazioni spetta alle autorità italiane, che non sono riuscite a fornire elementi a sostegno delle loro accuse contro la condotta dell'equipaggio di MSF a bordo della Geo Barents. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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