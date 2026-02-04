Ho fatto appendere un ‘Decalogo della gentilezza’ nei corridoi della scuola Chi semina gentilezza raccoglie storie belle INTERVISTA alla Professoressa Annamaria Citino

A Conegliano, nella scuola “Cerretti”, la Professoressa Annamaria Citino ha deciso di mettere un ‘Decalogo della gentilezza’ sui muri dei corridoi. L’obiettivo è semplice: stimolare studenti e insegnanti a essere più gentili ogni giorno. «Chi semina gentilezza, raccoglie storie belle», dice la professoressa. E a quanto pare, l’iniziativa sta già portando risultati concreti.

Se semini vento raccogli tempesta, ma se semini gentilezza raccogli storie belle. Come questa. Succede a Conegliano, in provincia di Treviso, siamo nell'Istituto enologico "Cerretti". La classe è una quinta oggi alle prese con l'ultima fase del percorso di studi che li porterà alla maturità. E che maturità.

