In un’epoca in cui l’idealismo spesso si scontra con la realtà, questo libro invita a riflettere sul valore della gentilezza come possibilità di cambiamento. Mettendo a confronto la bellezza dostoevskijana e l’efficacia della gentilezza, offre un’occasione per riscoprire strumenti semplici ma potenti per affrontare le sfide quotidiane. Un testo sobrio che stimola una riflessione autentica sul ruolo delle virtù umane nel mondo di oggi.

La bellezza forse non salverà il mondo, e spiace per Dostoevskij e per la sua massima più usata e più equivocata rispetto al suo significato vero, ma la gentilezza forse sì. Definizione di gentilezza: cortesia, amabilità, affabilità, garbata attenzione, finezza senza affettazione, delicatezza, grazia. Il suo contrario: sgarbo, maleducazione, scortesia, aggressività, disprezzo, freddezza, eccetera. In questo mondo dove ogni evidenza è crollata e in cui non si sa pure se l’alleato di ieri lo sarà anche di domani, è imperativo pensare alle cose belle, a come scappare dalla volgarità. Il titolo di questo volume scritto da mons. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La bellezza dostoevskijana non salverà il mondo, la gentilezza forse sì. Un libro

Leggi anche: Perché la gentilezza salverà il mondo: azioni, incontri ed eventi per celebrarla

Leggi anche: Nel mondo si celebra la gentilezza. Conferenza dal conte Marcucci Pinoli

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

La bellezza non è possesso, e porta all'amore autentico«Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai» (Confessioni, X, 27.38). Con queste parole Agostino ci consegna il cuore di un’esperienza: la bellezza non è qualcosa che si contempla ... avvenire.it