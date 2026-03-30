Genova incendio all’ospedale San Martino | nessun ferito

Nella notte del 30 marzo, intorno alle 2.15, si è sviluppato un incendio nel Pronto Soccorso dell’ospedale Policlinico San Martino a Genova. Non sono stati registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Le autorità stanno valutando le cause dell’incendio e le eventuali conseguenze per le attività ospedaliere.

A Genova nella notte del 30 marzo, intorno alle 2.15, si è verificato un incendio presso il Pronto Soccorso dell’ Ospedale Policlinico San Martino. Un paziente ricoverato, utilizzando un accendino, ha dato fuoco ad un barella. Le fiamme hanno interessato una stanza della struttura, causando danni materiali limitati all’area coinvolta. Dopo un’ora la situazione è tornata sotto controllo, non si registrano feriti tra pazienti, personale sanitario o visitatori. Per motivi precauzionali, 5 persone con sindrome coronarica sono state trasferite in rianimazione. Il piano di sicurezza ed evacuazione è stato attivato tempestivamente e ha funzionato in modo efficace, consentendo una gestione ordinata dell’emergenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Genova, incendio all’ospedale San Martino: nessun ferito Articoli correlati Incendio ospedale Sacco di Milano, in fiamme spazi del padiglione 16, evacuati pazienti e personale, nessun ferito - VIDEOAttimi di paura dopo che le fiamme hanno avvolto in pochi minuti parte dell'Archivio diagnostica interessando anche gli spazi dove in quel momento i... Incendio a Campofilone: garage in fiamme, nessun feritoUn garage situato al piano di un stabile a tre piani a Campofilone ha preso fuoco ieri sera. Aggiornamenti e notizie su San Martino Temi più discussi: Genova, incendio all’ospedale San Martino: nessun ferito, pazienti spostati e ricoveri bloccati; Paziente dà fuoco alla barella, paura al pronto soccorso; Calamai spiega la riforma degli ospedali genovesi: Elimineremo i doppioni ma non ridurremo i servizi; VIDEO | Gino Paoli, il ricordo di Bassetti: Quando cantavamo insieme 'Sapore di sale'. Genova, incendio all’ospedale San Martino: nessun ferito, pazienti spostati e ricoveri bloccatiGenova – Momenti di paura nella notte al pronto soccorso dell'ospedale San Martino per un principio d’incendio con tanto fumo divampato in una saletta intorno alle 3. Non ci sono stati feriti e circa ... ilsecoloxix.it Paziente dà fuoco a una barella, incendio al pronto soccorso dell’ospedale San MartinoLe fiamme sono divampate nella notte, novanta pazienti evacuati. Da questa mattina il presidio è tornato operativo ... genova.repubblica.it Inaugurazione Sabato 4 Aprile ore 17.30 presso Tempietto San Martino (Campo del Duomo, Chioggia) con aperitivo di benvenuto Un viaggio fotografico attraverso la spiritualità dell’India tra fede, folklore, tradizioni millenarie e vestigia del passato. Ti - facebook.com facebook Il 12 Aprile a San Martino in Rio (RE) presenteranno il libro su Vasco Scaltriti, partigiano e fratello di mio nonno paterno. Una storia di resistenza e di sogni di un ragazzo poco più che ventenne. Che si sacrificò per la causa. x.com