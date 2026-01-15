Incendio ospedale Sacco di Milano in fiamme spazi del padiglione 16 evacuati pazienti e personale nessun ferito - VIDEO

Questa mattina, un incendio si è sviluppato nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano, interessando l’Archivio diagnostica. L’incendio ha richiesto l’evacuazione di pazienti e personale, senza registrare feriti. Le fiamme sono state rapidamente contenute, limitando i danni e garantendo la sicurezza di tutti. Di seguito, un video che mostra i momenti dell’intervento e le operazioni di spegnimento.

