Scoperta fabbrica clandestina di sigarette nella Bassa | sequestrati oltre 530 mila pacchetti contraffatti

Una vasta fabbrica di sigarette clandestina è stata scoperta nella Bassa, a causa di un controllo della polizia. Gli agenti hanno trovato un impianto completo che produceva pacchetti contraffatti, con una capacità di oltre un milione di sigarette al giorno. La struttura comprendeva macchinari per essiccare il tabacco e confezionare le sigarette, nascoste in un capannone industriale abbandonato. Durante il blitz sono stati sequestrati più di 530 mila pacchetti pronti alla vendita illegale. La scoperta ha svelato un giro di produzione parallelo alla legalità.

Una vera e propria fabbrica clandestina, dotata di un impianto completo capace di gestire l'intero ciclo produttivo – dall'essiccazione del tabacco al confezionamento dei pacchetti – con una potenziale capacità produttive di sigarette di oltre un milione al giorno. Nei giorni scorsi i militari della Guardia di Finanza di Bergamo hanno scoperto e smantellato un laborativo abusivo di produzione di sigarette attivo nella Bergamasca, sequestrando più di 21 tonnellate di prodotto finito destinato al mercato illecito nazionale ed estero. L'operazione dei finanzieri ha portato all'individuazione di un capannone privo di insegne e apparentemente dismesso nell'area industriale di Ciserano.