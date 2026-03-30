Il Genoa annuncia un nuovo stop per Brooke Norton-Cuffy a causa di un risentimento al flessore riportato durante le partite con la nazionale. Il giocatore, già infortunato in passato, dovrà sottoporsi a controlli e terapie per valutare i tempi di recupero. La società non ha comunicato la durata prevista dell’assenza né ulteriori dettagli sul problema fisico.

Piove sul bagnato in casa Genoa: Daniele De Rossi perde nuovamente Brooke Norton-Cuffy. Il laterale inglese, che non aveva preso parte neanche alla panchina della sfida tra l’Inghilterra U21 e Andorra, è stato costretto al rientro anticipato in Italia a causa di un risentimento muscolare al flessore della coscia destra. Un infortunio che preoccupa non poco lo staff medico rossoblù, considerando la fragilità muscolare mostrata dal ragazzo in questa stagione. Secondo quanto riportato da BuonCalcioaTutti, il calciatore si sottoporrà a esami strumentali nelle prossime ore a Pegli per stabilire l’entità della lesione e i relativi tempi di recupero. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Genoa, nuovo stop per Norton-Cuffy: risentimento al flessore in Nazionale

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