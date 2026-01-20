La Juventus valuta il profilo di Brooke Norton-Cuffy, attualmente in forza al Genoa, come possibile rinforzo nel settore esterno. Tuttavia, il Genoa ha deciso di chiudere la porta al prestito, rendendo più complesso il trasferimento. La situazione rimane in evoluzione, con la Juventus che monitora attentamente le alternative per rinforzare la rosa.

Nuovo nome sul taccuino della Juventus, ma la strada è in salita. I bianconeri seguono con attenzione Brooke Norton-Cuffy, esterno di proprietà del Genoa, profilo considerato affidabile e già pronto per il salto di livello. Il punto, però, è la formula. Il Genoa non apre a soluzioni morbide: niente prestiti, nemmeno con diritto di riscatto, anche se condizionato. La posizione è netta. Il club rossoblù conosce il valore del giocatore, sa che è seguito da più società e, in questa finestra, valuta solo una cessione a titolo definitivo o formule equivalenti con obbligo certo. La Juventus ha manifestato interesse, è l'ultima ad aver "alzato la mano", ma alle condizioni attuali l'operazione resta bloccata.

© Stilejuventus.com - Juventus su Norton-Cuffy, ma il Genoa chiude al prestito

