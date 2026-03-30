General Contractor ko San Severo sbanca

Una squadra di San Severo ha ottenuto una vittoria con un punteggio di 92 a 73 contro il General Contractor, che ha totalizzato 73 punti. Tra i singoli giocatori, Palsson ha segnato 22 punti, seguito da Toniato con 14 e Nicoli con 10. La partita si è svolta in un contesto dove il team di San Severo ha prevalso nel punteggio finale.

general contractor 73 san severo 92 GENERAL CONTRACTOR: Tamiozzo ne, Piccone 4, Bruno 6, Maglietti 2, Palsson 22, Socci ne, Nicoli 10, Del Sole 13, Fokou 2, Toniato 14. All. Marcello Ghizzinardi ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Lucas 22, Morelli 9, Mobio 4, Todisco, Petrushevski ne, Ndour 2, Gherardini 26, Bandini 8, Scredi, Bugatti 21. All. Massimo Bernardi ARBITRI: Guarino (Cb) Palazzo (Cb), Renga (Ap) Parziali: 27-18, 42-43, 66-64 Con un finale che sa tanto di Massacro di Fort Apache l’Allianz San Severo sbanca il Palatriccoli risparmiando l’umiliazione del centello casalingo a una General Contractor scomparsa dal campo (più per colpe proprie - energie e rotazioni ridotte all’osso - che meriti dell’avversario?!?) negli ultimi devastanti 5’ di partita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - General Contractor ko. San Severo sbanca Articoli correlati Spareggio decisivo: General Contractor sfida Casoria al PalatriccoliLo spareggio che decide il destino della General Contractor La prossima domenica si giocherà una partita decisiva al Palatriccoli, dove la General... Superbonus, arriva lo scudo per i condomini, niente sanzioni anche per i general contractorIl Governo starebbe elaborando una nuova norma per tutelare i cittadini che abitano in condomini che hanno svolto lavori risultati irregolari... Una raccolta di contenuti su General Contractor Argomenti discussi: General Contractor ko. San Severo sbanca; Basket / La General Contractor lotta ma crolla nel finale, passa San Severo (73-92).