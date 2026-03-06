Spareggio decisivo | General Contractor sfida Casoria al Palatriccoli

La prossima domenica al Palatriccoli si svolgerà lo spareggio tra la General Contractor e la Malvin Psa Casoria, una partita che determinerà quale delle due squadre avanzerà nel torneo. La sfida rappresenta l’ultimo ostacolo prima di proseguire la competizione. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo per questa partita cruciale.

Lo spareggio che decide il destino della General Contractor. La prossima domenica si giocherà una partita decisiva al Palatriccoli, dove la General Contractor affronta la Malvin Psa Casoria in uno spareggio play-in fondamentale. L’incontro è fissato per le 18:00 e durerà quaranta minuti, rappresentando l’unica opportunità reale per entrambe le squadre di definire le proprie sorti stagionali. Mentre la formazione campana parte con un vantaggio di quattro punti in classifica (28 contro i 24 dei padroni di casa), lo scenario cambia radicalmente quando si considerano le partite giocate e le occasioni mancate. Il campo di gioco non è solo un rettangolo di parquet, ma diventa un rifugio sicuro per la truppa guidata da Ghizzinardi, un luogo che quest’anno è stato violato raramente, solo quattro volte e sempre da avversari di livello superiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

